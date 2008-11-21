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Spor

Derbi öncesi 'sarı' alarm

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gelecek hafta yapılacak maç öncesinde, 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

21 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gelecek hafta yapılacak maç öncesinde, sarı-lacivertlilerde 4, siyah-beyazlılarda 2 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.


Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gelecek hafta yapılacak derbi maç öncesi, iki takımda da sarı kart cezası sınırında oyuncuların bulunması teknik heyetleri düşündürüyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbi öncesinde Fenerbahçe'de 4, Beşiktaş'ta ise 2 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde savunmanın önemli isimleri Roberto Carlos, Lugano ve Edu'nun yanı sıra Ali Bilgin, sezon başından bu yana 3'er sarı kart gördü. Bu futbolcular, bu haftaki Ankaragücü maçında da sarı kart görmeleri halinde önemli derbide cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlılarda ise 3'er sarı kartları bulunan Nobre ile Serdar Özkan, bu haftaki Eskişehirspor maçında da sarı kart görürse, Kadıköy'deki ezeli mücadelede sahada yer alamayacak.

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