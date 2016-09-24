Derbi öncesi Passolig krizi: Başvurunu iptal et, bir daha para öde

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın Vodafone Arena'da gerçekleşecek derbi öncesinde Passolig krizi yaşanıyor. Karmaşanın nedeni ise, daha önce Passolig'e başvurmuş ancak kartları eline ulaşmamış, taraftarların maç gişesinden tek kullanımlık biletlerini alarak maça girmesi şeklindeki uygulamanın değiştirilmesi. Maça gidecek olan taraftarların tek kullanımlık kartları iptal edildi ancak 33 liralık ücret geri verilmedi, yeniden karta başvuran taraftarlardan ise ikinci kez ücret talep edildi.

Uzun bir aradan sonra rakip takımın taraftarlarının da alınacağı derbide, sarı-Kırmızılı taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2 bin bilet bugün satışa çıktıktan birkaç dakika sonra tükendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yoğun güvenlik önlemleri alınan derbi için özel bir uygulamaya gidildi. Daha önce Passolig'e başvurmuş ancak kartları eline ulaşmamış, taraftarlar maç gişesinden tek kullanımlık biletlerini alarak tribündeki yerini alabiliyordu. Yarın oynanacak derbide ise bu uygulama kaldırılarak, Galatasaray logolu Passolig kartı olmayanların stada alınmayacağı açıklanmıştı.

Ancak Passolig Muşteri Hizmetleri hattından yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılı taraftarların bu gün saat 22.00'ye kadar İstiklal Caddesi'ndeki GS Store mağazasına giderek tek geçişlik maça giriş kartlarını alabilecekleri belirtiliyordu. İnternet üzerinden biletlerini alıp, tek geçişlik kartlarını almak için bu adrese giden taraftarlardan bir kez daha 'para' talep edildi.

Tek geçişlik maça giriş kartının verilemediğini söyleyen Passolig yetkilisi, mevcut kartın ya da onaydan geçmiş ve kuryede bulunan kartın iptal edilip, yeni bir başvuru yapılmasını gerektiğini söyledi.

Biletini aldığı halde, tek geçişlik kart verilmediği için maça gidemeyecek olan taraftarlar, 33 lira başvuru parası ödediği kartı iptal etti, kendileri için İstiklal Caddesi üzerindeki GS Store mağazasında yeniden başvuru ücreti ödeyerek düzenlettirdikleri Passolig kartı satın aldı.

Böylece büyük tartışma konusu olan Passolig, iki kez başvuru ücreti talep edip, taraftarlara derbi biletini vermiş oldu.