Derbi öncesi olaylar çıktı

T24

Dostluk bozuldu



Avrupa yakasından stada gitmek için metrobüsü kullanan iki takım taraftarları, Zincirlikuyu durağında emniyet güçleri tarafından farklı bölümlerde tutuldu.Taraftarlar, ayrı ayrı araçlarla stada hareket ederken yol boyunca gerginlikler yaşandı. Emniyet güçlerinin yanlış planlaması sonucu iki takım taraftarları peş peşe giden metrobüslere binerken, taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar oldu.Beşiktaşlı taraftarlar, bulundukları araçların camlarını tamamen kırarken, stada yakın bulunan Söğütlüçeşme durağında da yeterli güvenlik önleminin alınmaması sonrasında taraftarlar karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu araçlar ile otoyoldaki bazı sivil araçlara saldırdı. Arbede sırasında bazı araçların camları kırılırken, özellikle çocukları ile birlikte maça gelen taraftarların büyük korku yaşadıkları görüldü.Derbi maç öncesi dün bir araya gelen iki takım taraftarlarının dostluk gösterisi, özellikle metrobüs hattında yaşanan olaylar nedeniyle zedelendi. Sezonun ilk yarısında alınan 'derbi maçlara deplasman takım taraftarının alınmaması' uygulamasına rağmen, iki kulüp yönetiminin ortak kararı ile siyah-beyazlı taraftarların maçı statta izleyebilmesi sağlanmıştı.Öte yandan, emniyet güçlerinin metrobüsleri taraftarlar için tahsis etmesi nedeniyle metrobüs hattında yaşanan yoğunluk duraklarda bekleyen vatandaşları etkiledi.