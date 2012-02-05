T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbi öncesi olaylar çıktı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesinde...

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesinde iki takım taraftarları arasında metrobüs hattında gerginlik yaşandı.

Avrupa yakasından stada gitmek için metrobüsü kullanan iki takım taraftarları, Zincirlikuyu durağında emniyet güçleri tarafından farklı bölümlerde tutuldu. 

Taraftarlar, ayrı ayrı araçlarla stada hareket ederken yol boyunca gerginlikler yaşandı. Emniyet güçlerinin yanlış planlaması sonucu iki takım taraftarları peş peşe giden metrobüslere binerken, taraftarlar arasında karşılıklı atışmalar oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar, bulundukları araçların camlarını tamamen kırarken, stada yakın bulunan Söğütlüçeşme durağında da yeterli güvenlik önleminin alınmaması sonrasında taraftarlar karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu araçlar ile otoyoldaki bazı sivil araçlara saldırdı. Arbede sırasında bazı araçların camları kırılırken, özellikle çocukları ile birlikte maça gelen taraftarların büyük korku yaşadıkları görüldü.


Dostluk bozuldu

Derbi maç öncesi dün bir araya gelen iki takım taraftarlarının dostluk gösterisi, özellikle metrobüs hattında yaşanan olaylar nedeniyle zedelendi. Sezonun ilk yarısında alınan 'derbi maçlara deplasman takım taraftarının alınmaması' uygulamasına rağmen, iki kulüp yönetiminin ortak kararı ile siyah-beyazlı taraftarların maçı statta izleyebilmesi sağlanmıştı.

Öte yandan, emniyet güçlerinin metrobüsleri taraftarlar için tahsis etmesi nedeniyle metrobüs hattında yaşanan yoğunluk duraklarda bekleyen vatandaşları etkiledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24