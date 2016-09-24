Derbi öncesi korkutan görüntü; Galatasaraylı taraftar döner bıçağını sırtına sakladı

Galatasaray taraftarları, deplasman yasağının kalktığı ilk maç olan Beşiktaş derbisine toplu halde gidiyor. Derbi öncesinde toplanan yüzlerce sarı kırmızılı taraftar toplu halde Taksim Meydanı'na yürüyor.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çekilen bir fotoğrafta yer alan önemli bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Twitter'dan yayınlanan fotoğrafta bir taraftarın, döner bıçağını sırtına koyduğu görülüyor.

Sosyal medyada büyük yankı yaratan bu görüntü, aynı zamanda endişelere yol açtı. Galatasaray taraftarları saat 16.30'da Taksim Gezi Parkı'ndaki Mete Caddesi'nde toplanacak ve daha sonra topluca Vodafone Arena'ya gidecek.