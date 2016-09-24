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Spor

Derbi öncesi korkutan görüntü; Galatasaraylı taraftar döner bıçağını sırtına sakladı

Galatasaraylılar saat 16.30'da Taksim Gezi Parkı'ndaki Mete Caddesi'nde toplanacak

24 Eylül 2016 19:00

Galatasaray taraftarları, deplasman yasağının kalktığı ilk maç olan Beşiktaş derbisine toplu halde gidiyor. Derbi öncesinde toplanan yüzlerce sarı kırmızılı taraftar toplu halde Taksim Meydanı'na yürüyor. 

Taraftarların yürüyüşü sırasında çekilen bir fotoğrafta yer alan önemli bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Twitter'dan yayınlanan fotoğrafta bir taraftarın, döner bıçağını sırtına koyduğu görülüyor. 

Sosyal medyada büyük yankı yaratan bu görüntü, aynı zamanda endişelere yol açtı. Galatasaray taraftarları saat 16.30'da Taksim Gezi Parkı'ndaki Mete Caddesi'nde toplanacak ve daha sonra topluca Vodafone Arena'ya gidecek.

ETİKETLER

GalatasarayBeşiktaşderbidöner bıçağı

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