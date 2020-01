Derbi öncesi hazırlıklar tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Lig 6\'ncı hafta mücadelesi öncesi iki ekip de hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE, KOCAMAN YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI

Ev sahibi Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bitirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Can Bartu Tesisleri\'nde gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlardan İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat ve yönetim kurulu üyelerinden Selim Kosif ile Cenk Başak sarı-lacivertli takımın antrenmanının bir bölümünü izledi.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

BEŞİKTAŞ\'TA DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Deplasman ekibi Beşiktaş da yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.