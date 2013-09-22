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Spor

Derbi öncesi Gezi sloganları

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maç öncesinde stat içinde ve dışında 'Gezi' slogonları atıldı

22 Eylül 2013 22:01

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde heyecan erken saatlerde başladı. Florya Metin Oktay ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar takımlarını stada büyük coşku ile uğurladı...

Karşılaşma öncesinde hem stat içinde hem de stat dışında 'Gezi' parkı sloganları atıldı.

'Her yer Taksim her yer direniş ' sloganları atan taraftarlar bunun sonrasında da 'Sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar copunu bırak delikanlı kim bakalım' diye bağırdı.

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