Derbi öncesi gerginlik

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar Ülker Stadı\'na giriş yaptı.

Polis eskortluğunda Kadıköy\'e getirilen Beşiktaş taraftarı ile bir servis şoförü arasında gerginlik yaşandı. Servis şoförüyle taraftarın laf kavgası bir anda büyürken, servis şoförü taraftarların saldırısından çevik kuvvetin araya girmesiyle kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Taraftar ve servis şoförü arasındaki gerginlik

- Güvenlik güçlerinin taraftarları uzaklaştırması

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HABER - KAMERA MUSTAFA AKIN - İSTANBUL DHA