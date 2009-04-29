Derbi öncesi Beşiktaş sıkıntılı



Pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ta Yusuf, Tello, Delgado ve Bobo'nun sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor. Fenerbahçe'de ise Emre çalışmalara başlarken, muhtemel 11'de büyük ölçüde şekillendi.



Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maç öncesi sakatlıklardan yana sıkıntı yaşıyor.



Siyah-beyazlıların bugün yapılan antrenmanını Yusuf Şimşek ve Rodrigo Tello yarıda bırakırken, Matias Delgado ve Bobo ise ağrıları nedeniyle çift kale maçta oynamadı.



Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Yusuf sakatlığı nüksettiği için, Tello ise sağ ayak bileğindeki ağrı yüzünden çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Delgado sol kasık ağrısı çektiği için, Bobo da sol ayağındaki ağrı nedeniyle çift kale maçta yer alamadı.



Uzun süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Mert Nobre ise takımdan ayrı koşu yaptı.



Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, ayak tenisi oynadıktan sonra, çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

