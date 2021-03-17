Derbi öncesi Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan iyi haber geldi. Golcü oyuncu, Başakşehir maçı sonrası "Fenerbahçe maçı kadrosunda olurum" dedi.
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek finale yükselirken; bir müjdeli haber de Cenk Tosun'dan geldi.
Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle bir aydır sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, Fenerbahçe derbisinde yer alabilecek.
Siyah-beyazlı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı kupa maçı sonrası kısa bir açıklama yapan Cenk, “Kendimi iyi hissediyorum. Sakatlığımı geride bıraktım. Fenerbahçe maçı kadrosunda olurum” dedi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında pazar günü Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.