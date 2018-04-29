DERBİ ÖNCESİ 4 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

* Siyah-beyazlı taraftarlar 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu\'na geldi

* Beşiktaşlı 4 taraftar güvenlik güçlerince gözaltına alındı

Haber-Kamera: Serhan TÜRK - Ata SELÇUK / İSTANBUL DHA

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park\'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu\'na ulaştı.

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

4 TARAFTAR GÖZALTINDA

Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi. Ayrıca diğer otobüslerden de 2 taraftar gözaltına alındı. Öte yandan Vodafone Park\'tan hareket eden otobüse binmeye çalışan bir taraftar düşerek hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (spor bülteninde geçildi)

-Kırık camlı otobüsten görüntü

-Taraftarların otobüsten inmeye çalışması

-Polisin taraftarların inişine izin vermemesi

-Beşiktaşlı 2 taraftarın gözaltına alınması

-Polisin kimlik kontrolü

-Taraftarların stada girişi



29.04.2018 - 17.06 Haber Kodu : 180429117

29.04.2018 - 17.09 Haber Kodu : 180429118