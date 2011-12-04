-Derbi öncesi 3 puan, moral verdi İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü'nü 4-2 yenerek, Galatasaray ile yapacakları derbi maç öncesi moral bulduklarını söyledi. Kocaman, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, tam anlamıyla iki devreli bir oyun olduğunu belirterek, ''Antrenör gözüyle bakarsak, ilk yarıdaki oyun daha derli topluydu. Çok şut attık, orta yaptık, kenarları iyi kullandık, ama devre 1-1 bitti'' dedi. İkinci yarı daha dağınık bir görüntü sergilediklerini vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti: ''Ankaragücü ikinci yarının başında üzerimize geldi. Kaleye gittiğimiz ilk pozisyonda Cristian ile golü bulunca, toparlandık. 3. gole kadar iyiydik. Alex çıktıktan sonra 4 forvet gibi oynadık. İkinci yarı daha dağınıktık, ama 3 gol attık. Ezeli rakibimiz Galatasaray ile yapacağımız maç öncesi 3 puan, moral verdi. Son dönemdeki golle ilgili sorunlara da oyuncular, böyle bir sorun olmayacağı yönünde yanıt verdi.'' Galatasaray'ın derbide önde baskı yapacağının belirtilmesi üzerine Kocaman, ''Galatasaray önde baskı yapmaya çalışacak ne ilk, ne son rakip olacak. Takımlarda bu tip baskılara karşı hatalar olabilir ama genel olarak Fenerbahçe her şeye rağmen son derece tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu. Bu oyuncuların en büyük özelliği baskı altında oynayabilmeleri. Galatasaray maçında baskıyla karşılaşırsak, oyuncularım bu baskıyı kırıp, karşı baskı yapabilecek yetenekte'' diye konuştu. -Şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame- Aykut Kocaman, bir gazetecinin, futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili bugün yapılan açıklamaların ardından ruh hallerinin nasıl olduğu yönündeki bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Bu konuyla ilgili görüşlerimizi ilettim. Benim penceremden değişen bir şey yok. Bugün, diğer günlerden çok daha farklı değildi. Fenerbahçe oyuncuları, nasıl bir yük taşımak zorunda olduklarını biliyorlar. Zaman zaman iyi oyun açısından sıkıntılarımız olabilir, ama bu sene farklı bir sene. Skor bizim için çok önemli. Ruh halimizde dalgalanmalar oluyor. Bugün maç öncesinde biraz daha düşük olduğumuz günlerden biriydi. Maça çıkmadan önce durumu tersine çevirecek kapasitede olduklarını gösterdiler. Zihinsel açıdan bunun üstesinden gelebilecek bir kadromuz var.'' Kocaman, bir gazetecinin Tahkim Kurulu'nun Galatasaraylı Elmander'in cezasını 1 maça indirmesiyle ilgili sorusu üzerine, ''Buna yanıt vermeyeyim'' dedi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak. -Stoch Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoch, Ankaragücü karşısında iyi bir sonuç aldıklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı: ''Özellikle attığım gollerin takımımı galibiyete taşıması benim için önemliydi. Uzun zamandır ilk 11'de oynamıyordum ve bu anın gelmesini bekliyordum. Bugün hocamız şans verdi ve elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi bir performans ortaya koydum ve takım olarak da iyi oynadık. Zor olacağını biliyorduk. Belki 1 galibiyetleri var ve ligde son sıradalar ama yüksek enerjiye sahip genç bir takımlar. Bire birde kabiliyetli oyuncuları var. Zor olacağını biliyorduk ama biraz da biz zorlaştırdık. Neticede kazanmasını bildik. Kendi açımdan da iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. İlk 11'de başlayıp 2 güzel gol atım.'' -Cristian: ''Derbiye hazırlanacağız'' Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Cristian, Ankaragücü maçında galip gelmelerine karşın, Galatasaray'la yapacakları derbi maç öncesi hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini belirtirken, ''Şimdi önümüzdeki zorlu derbiye bakıyoruz. Adı üzerinde derbi maç ve Türkiye'de oynayan tüm futbolcuların içinde olmak istediği bir mücadele. Biz de futbolcular olarak aktörleri olacağız. Bu tip maçlarda detaylara dikkat etmeli. Saha içindeki güç, kondisyon ve istek maçın skorunda etkili oluyor. Bir büyük derbiye daha hazırlanacağız ve 3 puan için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki de böyle olacak'' diye konuştu. Cristian, derbi maçta Fenerbahçe taraftarlarının statta olamayacak olmasının hatırlatılması üzerine, ''Bunu, derbi maçı yerinde izlemek isteyen taraftarlar açısından biraz sıkıntılı bir karar olarak görüyorum. Bu maçta Fenerbahçe taraftarları takımını destekleyemeyecek. Bence tüm takım taraftarları, takımlarını maçın olduğu yerde desteklemek isterler, bu tutkularını yaşamak isterler. Onlar için bence kötü bir karar'' cevabını verdi.