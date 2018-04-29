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Spor

Derbi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

Siyah-beyazlı taraftarlar 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na geldi Camı kırık şekilde stada gelen otobüsün içinde bulunan 2 taraftar gözaltında Serhan TÜRK - Ata SELÇUK  / İSTANBUL ,(DHA) -  Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone

29 Nisan 2018 19:11

Siyah-beyazlı taraftarlar 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu\'na geldi

Camı kırık şekilde stada gelen otobüsün içinde bulunan 2 taraftar gözaltında

Serhan TÜRK - Ata SELÇUK  / İSTANBUL ,(DHA) - 

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park\'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu\'na ulaştı.
Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.
2 TARAFTAR GÖZALTINDA
Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.

-Kırık camlı otobüsten görüntü
-Taraftarların otobüsten inmeye çalışması
-Polisin taraftarların inişine izin vermemesi
-Beşiktaşlı 2 taraftarın gözaltına alınması
-Polisin kimlik kontrolü
-Taraftarların stada girişi

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