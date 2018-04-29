Derbi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

Siyah-beyazlı taraftarlar 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu\'na geldi
Camı kırık şekilde stada gelen otobüsün içinde bulunan 2 taraftar gözaltında
Serhan TÜRK - Ata SELÇUK / İSTANBUL ,(DHA) -
Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park\'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu\'na ulaştı.
Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.
2 TARAFTAR GÖZALTINDA
Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.
-Kırık camlı otobüsten görüntü
-Taraftarların otobüsten inmeye çalışması
-Polisin taraftarların inişine izin vermemesi
-Beşiktaşlı 2 taraftarın gözaltına alınması
-Polisin kimlik kontrolü
-Taraftarların stada girişi
FOTOĞRAFLI