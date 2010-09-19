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Spor

DERBİ MAÇTAN NOTLAR İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2010 20:47

-DERBİ MAÇTAN NOTLAR İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam yapılacak sezonun ilk derbisi için stat kapıları açılırken, taraftar tribündeki yerini almaya başladı. Kadıköy'de her derbi maçta olduğu gibi bu karşılaşma öncesinde de büyük bir hareketlilik yaşandı. Erken saatlerden itibaren Kadıköy'e gelen taraftarlar, ilçedeki çeşitli mekanlarda ve özellikle öğleden sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı çevresinde toplanarak maçı beklemeye başladı. -GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- Dev maç öncesi Kadıköy'de ve stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor. Derbi maçta 2 bin 71 emniyet personeli, 950 de özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 21 görevli güvenliği sağlayacak. Ayrıca statta 6 polis kamerası ve 179 stat kamerası olmak üzere toplam 185 kamerayla tespit çalışmaları yapılacak. Derbi için emniyet tedbirleri saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, 17.00'den itibaren de kapılar açıldı. Stat dışında oluşturulan, güvenlik çemberi içine biletsiz seyirci alınmazken, üst aramalarında titiz davranıldığı görüldü. -17 YAŞ ALTINDA BEŞİKTAŞ KAZANDI- Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Coca Cola Akademi Ligi Marmara Grubu'ndaki 17 yaş altı takımları Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri sahasında karşı karşıya gelirken, sezonun ilk maçını siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

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