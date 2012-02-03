-Derbi maçta Yankaya düdük çalacak İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 25. hafta maçlarında şu hakemler düdük çalacak: Yarın: 16.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek 19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Bülent Yıldırım 5 Şubat Pazar: 13.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Tolga Özkalfa 16.00 Bursaspor-Orduspor: Barış Şimşek 16.00 Kayserispor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Özgür Yankaya 6 Şubat Pazartesi: 20.00 Kardemir Karabükspor-Samsunspor: Cüneyt Çakır 20.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.00 MKE Ankaragücü-Manisaspor: Aytekin Durmaz