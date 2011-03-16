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Spor

DERBİ MAÇTA REKOR DENEMESİ İSTANBUL (A.A)

16 Mart 2011 22:28

-DERBİ MAÇTA REKOR DENEMESİ İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru'' için ölçüm yapılacak.  Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Guinness World Records tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyetinin, 18 Mart Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki derbide resmi ölçüm yapacağı bildirildi.   Guinness World Records'un resmi kayıtlarına göre, ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru''nun 1 Ekim 2000 tarihinde ABD'nin Colarado eyaletindeki Denver Mile High Stadyumu'nda gerçekleştiği, Denver Broncos ile New England Patroits arasında yapılan ulusal futbol ligi maçında 128.7 desibele ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, ''Galatasaray olarak bir ilke daha imza atarak, Guinness Dünya Rekoru'na ulaşmak üzere, her zaman yanımızda olan camiamızın tüm üyelerini ve Galatasarayımızın büyük taraftarını bu rekor denemesine ve coşkusuna ortak olmaya çağırıyoruz'' denildi. 

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