-Derbi maçların tarihi belli oldu İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 25, 26, 27 ve 28. hafta maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 25. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak. Ligin 28. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 26 Şubat Pazar günü Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'de 25, 26, 27 ve 28. hafta maçlarının programı şöyle: -25. hafta- 4 Şubat Cumartesi: 16.00 Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kamil Ocak) 5 Şubat Pazar: 13.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Tevfik Sırrı Gür) 13.00 Kardemir Karabükspor-Samsunspor (Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Kayserispor-Gençlerbirliği (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Bursaspor-Orduspor (Bursa Atatürk) 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 6 Şubat Pazartesi: 20.00 Ankaragücü-Manisaspor (Ankara 19 Mayıs) 20.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Eskişehir Atatürk) -26. hafta- 9 Şubat Perşembe: 20.00 Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül) 10 Şubat Cuma: 20.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Hüseyin Avni Aker) 11 Şubat Cumartesi: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena) 12 Şubat Pazar: 13.00 Orduspor-Medical Park Antalyaspor (Ordu 19 Eylül) 16.00 Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun 19 Mayıs) 16.00 Manisaspor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Necmettin Şeyhoğlu) -27. hafta- 17 Şubat Cuma: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray (Tevfik Sırrı Gür) 18 Şubat Cumartesi: 13.00 Ankaragücü-Samsunspor (Ankara 19 Mayıs) 16.00 Medical Park Antalyaspor-Manisaspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Fenerbahçe-Sivasspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 19 Şubat Pazar: 13.00 Gaziantepspor-Orduspor (Kamil Ocak) 16.00 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Eskişehir Atatürk) 16.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Fiyapı İnönü) 23 Şubat Pazartesi: 20.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk) -28. hafta- 24 Şubat Cuma: 20.00 Orduspor-Kayserispor (Ordu 19 Eylül) 25 Şubat Cumartesi: 13.00 Kardemir Karabükspor-Ankaragücü (Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Samsunspor-Bursaspor (Samsun 19 Mayıs) 19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe (Eskişehir Atatürk) 26 Şubat Pazar: 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Medical Park Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) 13.00 Gençlerbirliği-Sivasspor (Ankara 19 Mayıs) 16.00 Manisaspor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Trabzonspor-Mersin İdmanyurdu (Hüseyin Avni Aker) 19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)