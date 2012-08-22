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Spor

Derbi maçlara konuk takımın taraftarları alınmayacak

Geçen sezon da bu karar alınmış, sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin normal lig sezonunda oynadığı mücadeleye deplasman taraftarı alınmıştı

22 Ağustos 2012 21:26

Beşiktaş-G.Saray derbisi öncesi bugün İstanbul Valiliği'nde yapılan güvenlik kurulu toplantısında bu sezon da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmalara rakip takım taraftarlarının gelmemesi kararı verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 26 Ağustos Pazar günü İnönü Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi bugün İstanbul Valiliği'nde yapılan güvenlik kurulu toplantısında bu sezon da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmalara rakip takım taraftarlarının gelmemesi kararı verildi.

Ligin ilk derbisi olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması dahil olmak üzere 3 büyük takımın kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda deplasman taraftarı statta karşılaşmayı izleyemeyecek.

Trabzonspor ile 3 büyükler arasında oynanacak karşılaşmalarda ise deplasman takımlarının seyircisinin maça gidip gidemeyeceği konusunda bugün bir karar alınmadı.

 

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