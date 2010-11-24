-DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Galatasaray ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günü oynayacakları derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Pas çalışmasında Sabri, Neill, Ali Turan, Hakan Balta, Barış, Ayhan, Pino, Elano, Kewell ve Baros'un aynı grupta yer alması dikkati çekti. Servet'in ise fazla forma şansı bulamayan futbolcularla birlikte çalıştığı görüldü. Sarı-kırmızılı takımın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı bildirildi. -BAROS BİR SÜRE TAKIMLA ÇALIŞTI- Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Milan Baros, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Takımın yaptığı pas çalışmasında yer alan Baros, daha sonra kondisyoner yönetiminde topla çalışmalar yaptı. Çek futbolcu, bir süre de şut çalıştı. Tedavisi devam eden Arda Turan kondisyoner yönetiminde sahada çalışırken, Serkan Kurtuluş ve Mustafa Sarp ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, öğleden sonra A2 takımı ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek. -BEŞİKTAŞ Teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmaya tedavilerine devam edilen Guti, Rüştü, Ersan, Quaresma, Bobo, Ekrem, Nihat ve Ferrari katılmadı. Fabian Ernst, takımdan ayrı antrenman yaparken, Mehmet Aurelio ise takımla birlikte çalıştı. Kulüp doktorları Doç. Dr. Şenol Akman ve Dr. Devrim Urgun, Guti'nin dün yapılan antrenman sonrasında sol arka adalesinde sertleşme oluştuğunu, tedavisine başlanan İspanyol futbolcunun Galatasaray derbisinde oynayabileceğini ifade ettiler. Takım halinde yapılan ısınma koşuları sonrasında istasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, alan savunması ve küçük oyunların yer aldığı taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. -CENK: ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ Beşiktaş'ın genç kalecisi Cenk Gönen, hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı kazanıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Beşiktaş formasıyla daha önce Fenerbahçe karşısında forma giydiğini hatırlatan Cenk Gönen, Galatasaray maçının kendisinin ikinci derbisi olacağını kaydetti. ''Derbiler her zaman zor olur'' diyen Cenk Gönen, ''Beşiktaş, her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Biz ayrıca taraftarlarımıza seyir zevki yüksek maçlar izlettirmek istiyoruz'' ifadesini kullandı. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak olan mücadeleden galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cenk Gönen, ''Son haftalarda takım olarak aldığımız sonuçlar taraftarlarımızı mutlu etmemiş olsa da Galatasaray derbisini kazanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyoruz'' diye konuştu.