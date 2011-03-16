-DERBİ MAÇIN BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi maçta, Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan ve internetten satışı yapılan biletler yarım saatlik süre içinde tükendi. Biletix'in internet sitesinden saat 15.00'te başlayan satışta, sadece Fenerbahçe Kulübü Taraftar Kartı sahipleri ve önceden gönderilen şifreleriyle kulüp kongre üyeleri bilet satın aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Fenerbahçeli taraftarlar için yaklaşık 2 bin 500 kişilik yer ayrıldığı öğrenildi.