-DERBİ MAÇIN BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Almanya'da oynanacak Spor Toto Dostluk Kupası maçının biletleri satışa çıktı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mönchengladbach Borussia Park Stadı'nda 21 Temmuz Çarşamba günü yerel saat ile 20.00'de (TSİ 21.00) oynanacak derbinin biletlerinin ''eventimsports.de'' sitesi üzerinden satışa çıktığı bildirildi. Açıklamada, bilet alımının sadece Almanya sınırları içerisindeki futbolseverler tarafından gerçekleştirilebileceği kaydedildi.