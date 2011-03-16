-DERBİ MAÇIN BİLETLERİ EL YAKIYOR İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri genel satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Biletix gişelerinden genel satışa çıkartılan biletlerin fiyatlarının 60 ile 700 TL arasında olacağı belirtildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi maçın kale arkası tribünlerinin biletlerinin 60 TL, standart tribün biletlerinin 100-350 TL, VIP biletlerin 350 TL, yiyecek ile içecek ve ağırlamanın da dahil olduğu çok sınırlı sayıdaki Özel VIP biletlerin ise 600-700 TL fiyat aralığında olacağı duyuruldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle: Kategori 1: 700 TL Kategori 2: 600 TL Kategori 3: 450 TL Kategori 4: 350 TL Kategori 5: 200 TL Kategori 6: 100 TL Kategori 7: 60 TL Kategori 8 ve Rakip Takım: 60 TL