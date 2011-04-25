Derbi maçın biletleri 27 Nisan'da satışta

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın biletleri, 27 Nisan Çarşamba günü satışa çıkacak.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, çarşamba günü saat 10.00'da Biletix'ten satışa sunulacağı kaydedildi.



Biletlerin, tüm Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve www.biletix.com.tr internet adresinden temin edilebileceği, ayrıca maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacağı bildirildi.



Taraftarların kişi başı en fazla 5 bilet satın alabileceği, Galatasaray taraftarlarının biletlerinin ise İstanbul Valiliği'nde yapılacak İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından satışa sunulacağı ifade edildi.



Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP ÜST B&E: 275 TL

VIP ÜST A&F: 250 TL

VIP ALT A&F: 150 TL

VIP ALT B&E: 200 TL

VIP ALT C&D: 225 TL

NUMARALI ORTA: 150 TL

NUMARALI KENAR: 125 TL

KAPALI ÜST: 110 TL

KAPALI ALT: 90 TL

YENİ AÇIK: 60 TL

ESKİ AÇIK: 60 TL

ESKİ AÇIK (KONUK TAKIM): 60 TL





