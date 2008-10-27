Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu

Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak 2008-09 sezonunun ilk derbi maçının bilet fiyatları belli oldu.



Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 9 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbi maçın biletlerinin 66 YTL ile 305 YTL arasında, kongre üyeleri ve taraftar kart sahipleri için bugün satışa çıktığı belirtildi.



Derbi maçın biletlerinin genel satışının 4 Kasım Salı günü yapılacağı kaydedildi.



Bilet fiyatları şöyle:



Migros ve Telsim tribün.....: 66 YTL



Fenerium üst tribun H-I blok: 132 YTL



Fenerium üst tribun E blok..: 175 YTL



Fenerium alt G blok.........: 205 YTL



Fenerium alt B-F blok.......: 255 YTL



Fenerium alt C-E blok.......: 305 YTL

