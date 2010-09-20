-DERBİ MAÇIN ARDINDAN İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon ligdeki ilk beraberliğini aldı. Daha önce oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan, 1'inde de berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında 1-1'lik skorla sahadan ayrılıp Kadıköy'den 1 puanla döndü ve puanını 10'a çıkardı. -GUTİ 3. GOLÜNÜ ATTI- Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın tek golünü atan Guti, ilk oynadığı derbi maçta golle tanıştı. Daha önce HJK Helsinki ve Kardemir Karabükspor'a da gol atan İspanyol futbolcu siyah-beyazlı formayla gol saysını 3'e çıkardı. Guti, Kardemir Karabükspor maçının ardından Fenerbahçe derbisinde de penaltıdan gol attı. Guti, attığı golün ardından Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu bölüme koşarak sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. -FUTBOLCULAR, TARAFTARLARA GİTTİ- Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı futbolcular taraftarlarının bulunduğu Migros Tribünü'ne gitti. Futbolcular, taraftarları selamlarken, taraftarlar da tezahüratlar yaparak destek verdi. -İLK YARIDA İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK- Beşiktaş, maçın ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle zorunlu iki değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda önce Ekrem, ardından da kaleci Hakan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Beşiktaş savunmasının sağında görev alan Ekrem maçın başlarında sakatlık geçirdi. Saha kenarına gelip bir süre tedavi olan Ekrem nedeniyle siyah-beyazlılar birkaç dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen Ekrem, 26. dakikadaki golden sonra, ağrıları artınca kenara alınması için işarette bulundu. Ekrem daha sonra oynayamayacağını anlayınca 27. dakikada topa taca atıp kenara geldi. Bu sırada değişikliğin gecikmesi nedeniyle Beşiktaş bir süre daha 10 kişi oynarken, Quaresma sinirlenerek kenara değişikliğin biran önce yapılması için uyarıda bulundu. 29. dakikada Ekrem'in yerine savunmanın sağına, takımda sürekli solda forma giyen İbrahim Üzülmez alındı. Maçın 40. dakikasında da kaleci Hakan sakatlanırken, oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca yerine Cenk kaleye geçti. -HAKAN HASTANEYE KALDIRILDI- Kaleci Hakan sakatlandıktan sonra sedyeyle sahayı terk etti. Başına aldığı darbe nedeniyle şiş oluşan Hakan, midesi de bulanınca hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada Ekrem'in ayak bileğinin burkulduğu ve durumunun yarın belli olacağı bildirildi. -İBRAHİM ÜZÜLMEZ SAĞ BEK OYNADI- Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu İbrahim Üzülmez, alışılagelmişin dışında derbide sağ bekte görev yaptı. Maça yedek başlayan İbrahim Üzülmez, Ekrem Dağ'ın sakatlığının ardından, sol bekte İsmail'in görev yapması nedeniyle sağ kanatta oynadı. -BOBO PENALTI YAPTIRDI, GUTİ ATTI- Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Bobo, oyunun son anlarında girdiği derbide penaltı yaptırdı. Geçen sezon Kadıköy'de penaltı atışından yararlanamayan Bobo'nun yerine bu kez Guti atışı kullandı ve takımına beraberliği getiren golü attı. Guti, Kardemir Karabükspor maçında da penaltıdan takımına gol kazandırmıştı.