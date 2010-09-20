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Spor

DERBİ MAÇI ÖNCESİ 1 KİŞİ YARALANDI MUĞLA (A.A)

20 Eylül 2010 00:01

-DERBİ MAÇI ÖNCESİ 1 KİŞİ YARALANDI MUĞLA (A.A) - 19.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçeliler Derneği'nin bulunduğu Mustafa Muğla İşhanı'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir Beşiktaş taraftarı kafasına aldığı darbe sonucu yaralanarak Muğla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraftarları biber gazı kullanarak dağıttı. Bu arada, işhanında bulunan çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Fenerbahçeliler Derneği önüne çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi önlem aldı

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