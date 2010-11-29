T24 LogoT24 Logo
Spor

DERBİ MACAR MEDYASINDA BUDAPEŞTE (A.A)

29 Kasım 2010 16:48

-DERBİ MACAR MEDYASINDA BUDAPEŞTE (A.A) - 29.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi maça, Macaristan spor medyası geniş yer verdi.  Macaristan'ın tek günlük spor gazetesi Nemzetisport, ''Galatasaray yeni bir hüzün yaşadı, derbinin galibi Beşiktaş'' başlığının ardından, 2010-2011 sezonunda aldığı başarısız sonuçlarla adeta kâbus yaşayan Galatasaray yeni bir hüzün yaşadı, ''Kartal, Aslan'ı deplasmanda 2-1 yendi'' diye yazdı. Derbi maçının ikinci yarısında Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı bariz üstünlüğü olduğunu yazan Macar gazetesi, Galatasaray için şampiyonluk hayal olurken, Cimbom'un Avrupa kupalarına gitme şansının bile neredeyse kalmadığı yorumunda bulundu. Macaristan'daki diğer gazeteler ve internet siteleri ise ''Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Türk derbisinde Beşiktaş kazandı'' diye yazdı. Galatasaray'ın bu mağlubiyetle ligin dibine demir attığı, Beşiktaş'ın ise sakatlıklara rağmen üst sıralardaki yerini korumaya çalıştığı yazıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24