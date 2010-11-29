-DERBİ MACAR MEDYASINDA BUDAPEŞTE (A.A) - 29.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi maça, Macaristan spor medyası geniş yer verdi. Macaristan'ın tek günlük spor gazetesi Nemzetisport, ''Galatasaray yeni bir hüzün yaşadı, derbinin galibi Beşiktaş'' başlığının ardından, 2010-2011 sezonunda aldığı başarısız sonuçlarla adeta kâbus yaşayan Galatasaray yeni bir hüzün yaşadı, ''Kartal, Aslan'ı deplasmanda 2-1 yendi'' diye yazdı. Derbi maçının ikinci yarısında Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı bariz üstünlüğü olduğunu yazan Macar gazetesi, Galatasaray için şampiyonluk hayal olurken, Cimbom'un Avrupa kupalarına gitme şansının bile neredeyse kalmadığı yorumunda bulundu. Macaristan'daki diğer gazeteler ve internet siteleri ise ''Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Türk derbisinde Beşiktaş kazandı'' diye yazdı. Galatasaray'ın bu mağlubiyetle ligin dibine demir attığı, Beşiktaş'ın ise sakatlıklara rağmen üst sıralardaki yerini korumaya çalıştığı yazıldı.