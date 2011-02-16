-DERBİ MAÇA 500 LİRAYA BİLET İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 20 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri, 18 Şubat Cuma günü satışa çıkarılacak. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide, Biletix'ten satışa sunulacak biletlerin fiyatları 90 ile 500 lira arasında değişiyor. Derbi maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Üst B-E: 500 TL VIP Üst A-F: 450 TL VIP Alt C-D: 400 TL VIP Alt B-E: 320 TL VIP Alt A-F: 250 TL Numaralı Orta: 250 TL Numaralı Kenar: 225 TL Kapalı Üst: 200 TL Kapalı Alt: 175 TL Yeni Açık: 90 TL Eski Açık: 90 TL Bu arada, kalması durumunda biletlerin maç günü stat gişesinden satışa çıkartılacağı bildirildi. -2021 POLİS, 870 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ- Derbi maçta, güvenlik önlemlerinin saat 15.00'den itibaren alınacağı, taraftarların ise stada saat 16.00'dan itibaren girebileceği açıklandı. İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, maç günü sabah saat 10.00'da eşgüdüm toplantısının yapılması kararlaştırılırken, derbi öncesi, sırası ve sonrasında 2021'i emniyet mensubu, 870'i de özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 2891 kişi güvenliği sağlayacak. Bu arada, derbide 15 polis ve 116 stat kamerası ile tespit çalışması yapılacağı bildirildi. Öte yandan, konuk Fenerbahçeli taraftarlara stat kapasitesi oranında misafir tribünde bin 600 biletin ayrıldığı öğrenildi.