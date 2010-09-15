-DERBİ MAÇA 3 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Eylül Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak derbi maç öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. İstanbul Valiliği'nde, Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, derbide 2 bin 71 emniyet personeli, 950 de özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 21 görevlinin güvenliği sağlayacağı bildirildi. Ayrıca statta 6 polis kamerası ve 179 stat kamerası olmak üzere toplam 185 kamera ile tespit çalışmalarının yapılacağı ifade edildi. Emniyet tedbirlerinin saat 16.00'dan itibaren alınacağı ve stat kapılarının saat 17.00'de açılacağı kaydedildi. Öte yandan, derbi maçta Beşiktaş taraftarları için 2 bin 512 bilet ayrıldığı ve bilet satışının da 17 Eylül Cuma günü saat 11.00'den itibaren BJK İnönü Stadı'ndan yapılacağı öğrenildi. Bu arada, toplantıda Beşiktaş-CSKA Sofya ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor maçında alınacak güvenlik önlemleri de görüşüldü. Beşiktaş-CSKA Sofya karşılaşmasında 938 emniyet, 870 özel güvenlik personelinin, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor karşılaşmasında da 438 emniyet, 150 de özel güvenlik elemanının görev yapacağı bildirildi.