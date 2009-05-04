Derbi kralı Fenerbahçe



Beşiktaş'uı 2-1 yenen Fenerbahçe bu sezon dördüncü derbisinde üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısındaki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.





Ligde haftalar öncesinde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek, derbi maçlardaki başarısını sürdürdü.



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı 4 derbi maçın 3'ünü kazanıp, 1 beraberlik aldı.



Ezeli rakipleriyle son yıllarda yaptığı derbilerde galibiyet sayısında büyük üstünlük kuran, Galatasaray'a karşı son 9 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Ezeli rakipleriyle yaptığı son 17 lig maçında yalnızca 1 kez yenilen, 13 maçı kazanan, 3'ünde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 29 kez havalandırıp, kalesinde 11 gol gördü.



Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyeti, taraftarının bulunduğu tribüne doğru giderek kutladılar.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜSTE 6. MAÇINI DA KAZANDI



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yaptığı üstüste son 6. maçından da galibiyetle ayrılarak, ezeli rakibiyle mücadelesinde bir ilke imza attı.



Ezeli rekabette Beşiktaş'a karşı ilk kez üstüste 6 maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, son 5 galibiyetini ise 2-1'lik skorlarla aldı.



İNÖNÜ FENERBAHÇE'YE DEPLASMAN DEĞİL



Son yıllarda Beşiktaş'a karşı BJK İnönü Stadı'nda yaptığı maçlarda galibiyet sayısında üstünlük kuran Fenerbahçe, galibiyet sayısını da artırdı.



Ezeli rakipler arasında Dolmabahçe'de yapılan son 11 lig maçında Fenerbahçe 7, Beşiktaş 4 galibiyet aldı.



DEPLASMANDA 5. GALİBİYET



Bu sezon deplasmanlarda yaptığı maçlarda oldukça kötü bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı kazandığıyla dış sahalardaki 5. galibiyetini aldı.



Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda yaptığı 15 maçta, 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 3 beraberlik alarak, 18 puan topladı.



Fenerbahçe, bu sezon ligde 30. haftaya dek yalnızca Beşiktaş'a karşı 2 maçta da kazanarak 6 puan elde etti.



102. YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ



Fenerbahçeli futbolcular, kulübün kuruluşunun 102. yıldönümünde camialarına derbi galibiyeti hediye etti.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 91., kuruluşunun 102. yıldönümünü gündüz gerçekleştirilen törenlerle kutlayan sarı-lacivertliler, akşam da Beşiktaş galibiyetiyle sevindiler.



GÜİZA'NIN BEŞİKTAŞ'A BOŞU YOK



Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Güiza, Beşiktaş ile bu sezon ligde yaptıkları 2 maçta da gol atma başarısını gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin, sezonun 13. haftasında Kadıköy'de 2-1 yendiği siyah-beyazlı ekip karşısında takımının 2. golüne imzasını atan Güiza, BJK İnönü Stadı'ndaki mücadelede de Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Sezonun ilk yarısındaki maçta Beşiktaş'a aşırtma bir vuruşla gol atan Güiza, bu akşamki mücadelede de aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu.



NOTLAR



Karşılaşmanın sona ermesinin ardından maçın hakemleri soyunma odası tüneline giderlerken, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu bölümden atılan yabancı maddeler nedeniyle geri döndüler. Hakemler, güvenlik önlemleri altında daha sonra soyunma odalarına gittiler.



Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda galibiyet sevincini tezahüratlar eşliğinde kutladılar. Taraftarlar, bir ara ''Kupa finali İnönü'de oynansın'' biçiminde tempo tuttular.



Bu arada Fenerbahçe, bu sezon aynı takımdan ilk kez 2 galibiyet ve 6 puan aldı.



