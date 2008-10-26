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Spor

Derbi Juve'nin

İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde, Juventus ile Torino Olimpico Stadı'nda karşılaştı ve derbide kazanan taraf Juventus oldu.

26 Ekim 2008 03:00


İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde, Juventus ile Torino Olimpico Stadı'nda karşı karşıya geldi ve derbide kazanan taraf Juventus oldu. Siyah beyazlı ekibe 3 puanı getiren gol 48. dakikada Amauri'den geldi.

Juventus, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada kaleye 5 tanesi isabetli 11 şut gönderirken, Torino çektiği 7 şutta da isabet bulamadı.

Bu sonucun ardından ligde tam dört maçtır kazanamayan Juve, üç puan hasretini dindirirken; ligde altı maçtır galibiyet yüzü görmeyen Torino'nun bu serisi yedi maça yükseldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle 12 puana yükseldi, Torino ise 5 puanda kaldı.

İtalya Serie A'da günün diğer maçında ise Siena sahasında Catania ile 1-1 berabere kaldı.

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