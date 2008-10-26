Derbi Juve'nin



İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde, Juventus ile Torino Olimpico Stadı'nda karşı karşıya geldi ve derbide kazanan taraf Juventus oldu. Siyah beyazlı ekibe 3 puanı getiren gol 48. dakikada Amauri'den geldi.



Juventus, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada kaleye 5 tanesi isabetli 11 şut gönderirken, Torino çektiği 7 şutta da isabet bulamadı.



Bu sonucun ardından ligde tam dört maçtır kazanamayan Juve, üç puan hasretini dindirirken; ligde altı maçtır galibiyet yüzü görmeyen Torino'nun bu serisi yedi maça yükseldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle 12 puana yükseldi, Torino ise 5 puanda kaldı.



İtalya Serie A'da günün diğer maçında ise Siena sahasında Catania ile 1-1 berabere kaldı.



