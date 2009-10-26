Derbi İspanya ve Brezilya basınında

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi İspanyol ve Brezilya basınında geniş yankı buldu. İspanyol basını Daniel Güiza'nın attığı golü İspanyol oyuncunun dönüşü olarak yorumlarken, Brezilya basını Fenerbahçe kaptanı Alex'in performansını ön plana çıkarttı.



"Güiza dönüşünün işaretini verdi ve Fenerbahçe liderliğini sağlamlaştırdı" başlığını kullanan Marca Gazetesi, "Fenerbahçe, Galatasaray karşısında çok rahat bir galibiyet aldı" değerlendirmesini yaptı.



Gazete "Dani Güiza'nın üç haftalık sakatlık devresinin ardından Galatasaray karşısında Fenerbahçe'nin liderliğini sağlamlaştırarak çıktığı derbi maçıyla yeniden aktif oyunculuğa döndü" ifadelerine yer verdi.



"Güiza döndü ve attı" başlığını kullanan As Gazetesi de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın İstanbul'daki derbi'de 3-1 yendiğini belirterek, Daniel Güiza'nın bu maçla birlikte yeniden eski günlerine döneceğinin işaretlerini verdiğini yazdı.



"Cristian kavga etti, Alex Fenerbahçe'nin zaferinde parladı" başlığını kullanan Brezilyalı Globoesporte Gazetesi ise, maça Brezilyalı oyuncuların damgasını vurduğunu belirterek, "Brezilyalı oyuncular Galatasaray Fenerbahçe derbisine damgasını vurdular. Cristian oyun öncesi çıkan kavganın baş aktörü olurken, Alex attığı 2 golle 3-1'lik galibiyetin parlayan oyuncusu oldu" ifadelerine yer verdi.