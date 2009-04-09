Derbi hazırlıkları tam gaz

Fenerbahçe ve Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü yapacakları derbi maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı süren Alex, çalışmaya katılmadı.



Fenerbahçe, Samandıra Kamp Merkezi'nde, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.



Çalışmanın sonlarına doğru sağ arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Kayalı antrenmanı yarım bıraktı, idman bitiminde bazı oyuncuların sahada kalarak ayak tenisi oynadı. Antrenmana, çalışmalarına salonda devam eden Alex ve Mert Günok dışındaki tüm oyuncular katıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Bu arada, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla teknik heyet ve futbolcuların yarın akşam yemeğinde bir araya gelecekleri bildirildi.



Lincoln ayrı çalıştı



Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, sarı-kırmızılı futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından kalecilerin de katıldığı taktik bir çalışma yaptığı bildirildi.



Antrenmanda, sakatlıkları düzelen Ayhan, Nonda, Mehmet Topal ve Murat'ın takımla birlikte çalıştığı, Lincoln'ün de özel bir program doğrultusunda takımdan ayrı idman yaptığı ifade edildi. Sakatlıkları devam eden Emre Güngör ve Servet'in tedavilerinin ardından salon ve sahada fizyoterapistler yönetiminde çalıştıkları, Aydın'ın ise gribal enfeksiyon nedeniyle dinlendirildiği kaydedildi. Mehmet Güven'in de sol kaval kemiğindeki darbeye bağlı ödem nedeniyle yapılan tedavisinin ardından dinlendirildiği belirtildi.



Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.



Kalkavan: Galatasaray’ı yeneceğiz



Fenerbahça Kulübü'nün eski yöneticilerinden Şadan Kalkavan, hafta sonu yapılacak derbi maçta Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yeneceğine inandığını söyledi.

Kalkavan, kendi ismini taşıyan internet sitesinde yaptığı değerlendirmede, "Galatasaray maçlarında şansımız tutuyor. Temennim, bu maçı 3 puanla kapatmamızdır" dedi.



Kalkavan ayrıca, Eskişehirspor galibiyetinin Galatasaray derbisi öncesi takımda moralleri yükselttiğine inandığını kaydederken, "Fenerbahçemiz'in bu derbide alacağı galibiyetle, bu sezonki istikrarsız gidişini ve kötü oyununu, camia ile büyük Fenerbahçe taraftarına affettirmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

