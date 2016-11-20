Derbi günü; Galatasaray, 17 yıllık Kadıköy saltanatını yıkabilecek mi?

Ezeli ve ebedi rakipler Kadıköy'de bir kez daha karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, 17 yıldır evinde yenilmediği Galatasaray'ı ağırlıyor. 6 yıl sonra ilk kez Galatasaray taraftarı da Kadıköy'de tribünlerde olacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de saat 20.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. Maçın hakemi Cüneyt Çakır. Bu maç öncesi 3. sıradaki Galatasaray’ın 20, beşinci sıradaki Fenerbahçe’nin 18 puanı var.

2010 yılından bu yana ilk kez Galatasaray taraftarları da tribünde olacak. Sarı kırmızılı başkan ve yöneticiler de takımlarını yalnız bırakmayacak. Fenerbahçe, 1999 yılından bu yana Galatasaray'a evinde kaybetmedi. Sarı lacivertliler bu geleneği sürdürmek sarı kırmızılılar da buna son vermek istiyor.

Galatasaray'da, son 6 kulüp başkanı ve takımın son dönemdeki 8 teknik adamı, Kadıköy'de galibiyet yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015) ve halen görevde bulunan Dursun Özbek, deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

Son 8 teknik adam galibiyet yaşayamadı

Galatasaray'ı son dönemde çalıştıran teknik adamlardan 8'i, Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe galibiyeti göremedi. Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1) ve Hamza Hamzaoğlu (2) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi. Galatasaray'da pazar günkü derbi öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink ayrı bir heyecan yaşıyor. Hollandalı teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında Kadıköy'de çıkacağı ilk derbide, uzun süren galibiyet hasretine son vermek amacında.

Fenerbahçe'de iki önemli eksik

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sarı kart cezası, Jeremain Lens ise sakatlığından dolayı derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı uzun süredir oynayamayan bir diğer Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel de derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, bu sezon ligde Lens'in forma giymediği maçlarda galip gelemedi. Transferi gerçekleşmediği için ligin ilk iki haftasında oynayamayan Lens, sakatlığı nedeniyle de 2 karşılaşma kaçırdı. Ligin ilk 10 haftasında Lens'in oynamadığı 4 maçta Fenerbahçe, 1 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ozan Tufan ile Jose Fernandao, Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide forma giyebilecek.

Muhtemel 11

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Neustaedter, De Souza, Volkan Şen, Chahechouhe, Sow, Robin van Persie.

Yasin Öztekin dönüyor

Galatasaray'ın Adanaspor ile oynadığı maçta oyundan alınmasına tepki göstermesinin ardından kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Fenerbahçe derbisi öncesi affedilerek yeniden forma giyme şansı yakaladı. Cezalı olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Yasin, Fenerbahçe müsabakasında teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tercihleri arasına girebilir.

Muhtemel kadro

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde teknik direktör Jan Olde Riekerink'in takımını nasıl bir formasyonla saha süreceği merak konusu.

Riekerink'in özellikle savunmanın orta ikilisinde değişiklik yapabileceği öne sürülürken, bağırsak enfeksiyonu geçiren Lukas Podolski'nin son durumu ise akşam yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe maçına takımını Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya (Serdar Aziz), Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Podolski (Yasin Öztekin), Sneijder, Bruma ve Eren Derdiyok 11'iyle çıkarması bekleniyor.