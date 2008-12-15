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Spor

Derbi G.Saray'ın!

Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan ve olaylı geçen derbi maçta Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

15 Aralık 2008 02:00


Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan ve olaylı geçen derbi maçta Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterirken, salon tıklım tıklım doldu. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği karşılaşmanın 2. setinde taraftarlar arasında küfürlü atışmalar başladı. Daha sonra iki takım taraftarları da oturdukları koltukları sökerek oyun alanına attılar. Bu sırada Fenerbahçe taraftarlarının attığı bir çakmak Galatasaraylı Güray'ın kafasına gelince, bu sporcu yaralandı. Olaylar sırasında hakemler maçı anons ettirerek durdurdular. Güvenlik güçleri salonda önlem aldıktan sonra hakemler, 19 dakikalık duraklamanın ardından oyunu kaldığı yerden yeniden başlattılar.

Oyunun durduğu anda 23-16 önde olan Fenerbahçe, 2. seti de 25-17 alarak 2-0 öne geçti. Bundan sonra 3 set üstüste Galatasaray, etkili servis atarak Fenerbahçe'nin oyununu bozdu ve Ali'nin ürettiği sayılarla 2-0'dan 3-2'lik galibiyete ulaştı.

Maç sonunda önce Fenerbahçe taraftarları salondan çıkarılırken, sarı-lacivertli taraftarlar dağıltıktan sonra Galatasaraylı taraftarlar salondan ayrıldı.

Aroma Erkekler Birinci Ligi
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2
Salon: Tvf 50. Yıl
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Serdar Nişancıoğlu
Galatasaray: Ali, Turgay, Ibrahim Ak, Krniç, Fuante, Ibrahim Emet (Güray, Ahmet, Kemal, Caner )
Fenerbahçe: Burak, Coskoviç, Fatih, Billings, Emre, Hakan (Serkan, Barış )
Setler: (11-25, 17-25, 25-16, 25-21, 15-10)
Süre: 125 Dakika (20, 37, 22, 30, 16)

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