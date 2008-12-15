Derbi fiyatları belli oldu



Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri 17 Aralık Çarşamba günü satışa çıkacak.



Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, derbi biletleri çarşamba gününden itibaren Biletix'ten satışa sunulacak.



Ali Sami Yen Stadı'nda 21 Aralık Pazar günü yapılacak derbi maçın tribünlere göre bilet fiyatları şöyle:



Numaralı Grup 1: 200 YTL



Numaralı Grup 2: 150 YTL



Kapalı Alt Grup 1: 200 YTL



Kapalı Alt Grup 2: 150 YTL



Yeni Açık Alt: 40 YTL



Yeni Açık Üst: 40 YTL



Eski Açık: 40 YTL





