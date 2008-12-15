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Spor

Derbi fiyatları belli oldu

Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri 17 Aralık Çarşamba günü satışa çıka

15 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri 17 Aralık Çarşamba günü satışa çıkacak.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, derbi biletleri çarşamba gününden itibaren Biletix'ten satışa sunulacak.

Ali Sami Yen Stadı'nda 21 Aralık Pazar günü yapılacak derbi maçın tribünlere göre bilet fiyatları şöyle:

Numaralı Grup 1: 200 YTL

Numaralı Grup 2: 150 YTL

Kapalı Alt Grup 1: 200 YTL

Kapalı Alt Grup 2: 150 YTL

Yeni Açık Alt: 40 YTL

Yeni Açık Üst: 40 YTL

Eski Açık: 40 YTL


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