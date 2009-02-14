Derbi Fenerbahçe'nin

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'ndeki derbi maçta lider Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 27 sayı farkla yendi: 82-55



Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 3. dakikada Augustus'un basketleriyle 9-2 öne geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Fenerbahçe, Powell'ın basketleriyle farkı azalttı ve Ajavon'un basketiyle ilk periyot sonunda 15-15 beraberliği yakaladı.



2. periyotta Ajavon ve Nevlin ile etkili olan Fenerbahçe, devrenin bitimine 1 dakika 27 saniye kala Nevriye'nin basketiyle farkı 16 sayıya (39-23) çıkardı ve ilk yarıyı 39-27 önde tamamladı.



Maçın 3. periyodunda Ajavon ile arka arkaya sayılar bulan Fenerbahçe, 24. dakikada Sutton Brown'un basketiyle farkı 21 sayıya dek (50-29) çıkardı ve son periyoda 62-44 önde girdi.



Son periyotta da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, son dakika içinde farkı 28 sayıya kadar (82-54) çıkardı ve karşılaşmadan da 82-55'lik skorla galip ayrıldı.





FENERBAHÇE: 82 - GALATASARAY: 55





Salon: Kadıköy Caferağa



Hakemler: Engin Kennerman xx, Semih Vural xx



Fenerbahçe: Birsel xxx 6, Ajavon xxx 19, Powell xxx 10, Nevriye xxxx 20, Sutton Brown xxx 12, Esmeral xx 4, Nevlin xxx 11



Galatasaray: Işıl xx 12, Tugba x 3, Augustus xxx 20, Young x 4, Kress xx 5, Yasemin xx 4, Esra x, Şaziye x 2, Brown xx 5



1. Periyot: 15-15



Devre: 39-27 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 62-44



Beş Faulle Çıkan: Young 35.29 (Galatasaray)







MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maça büyük ilgi gösterdiler.



Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nu tamamıyla dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını desteklerlerken, çok sayıda taraftar da salona giremedi.



Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, asbaşkanlar Ali Koç, Murat Özaydınlı, Tahir Perek, Neşet Yalçın ve Serhat Çeçen, yöneticiler Semih Özsoy, Turan Şahin, Ünal Uzun ve Hakan Dinçay da izlerlerken, Galatasaraylı yöneticiler maça gelmedi.



Maç sonunda Fenerbahçeli yöneticiler takımlarını ayakta alkışladılar.



MAÇ YAKLAŞIK 15 DAKİKA DURDU



Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin 100. yılında, (A) takımlar düzeyinde yapılan ilk karşılaşma özelliği taşıyan derbi olaylı geçti.



Fenerbahçeli taraftarlar, zaman zaman küfürlü tezahüratlar yaparlarken, 3. periyotta sahaya yabancı maddeler de atılınca 3. kez yapılan anons sonunda hakemler soyunma odasına gittiler ve karşılaşma yaklaşık 15 dakika durdu.



3. periyotta maçın 26. dakikasında küfürlü tezahüratlar nedeniyle salonda anons yaptırıldı. Periyodun bitimine 1 dakika 25 saniye kala tribünlerden atılan yabancı bir madde Galatasaraylı Işıl'ın kafasına isabet edince, salonda bir kez daha anons yapıldı. İkinci anons yapılırken Fenerbahçeli kimi yöneticiler, taraftarları yabancı madde atmamaları yönünde uyardı.



Periyodun bitimine 50 saniye kala bir kez daha sahaya yabancı madde atılınca, 3. kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Bu olay üzerine asbaşkan Ali Koç, taraftarların olduğu tribünlere giderek yabancı madde atmamaları konusunda onları uyardı. Bu olay sırasında Galatasaraylı Augustus da atılan yabancı maddeyi tribünlere geri gönderince teknik faul aldı.



Güvenlik güçleri tribünlerin önüne sıralanırken, kimi polisler de tribünlerde taraftarların önüne yerleştirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından hakemler yaklaşık 15 dakika sonra yeniden sahaya gelerek, maçı yeniden başlattılar.



Maç sonunda taraftarlar Fenerbahçeli basketbolcuları tribünlere çağırdılar. Tribünün önüne gelen oyunculara çiçekler atan taraftarlar, basketbolcularla birlikte tezahürat yaptılar.



Sezonun ilk yarısında yapılan maçı da deplasmanda 66-58'lik skorla kazanan Fenerbahçe, böylece liderliğini sürdürürken, olası bir play-off eşleşmesine de 1-0 önde başlayacak olmanın avantajını yakaladı.

