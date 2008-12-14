Derbi Fenerbahçe'nin



Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan derbi maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasary'ı 3-1 yendi.



Bu arada mücadelenin 3. setinde skor 14-13 Fenerbahçe lehine olduğu anlarda iki takım taraftarlarının küfürlü tezahüratları sonrası baş hakem Kadir İlbeyli, ihtar anonsunu yaptırdı. Bu anonstan sonra oyuna devam edilmesine rağmen 4. setin 16. dakikasında Galatasaraylı taraftarların küfürlü tezahüratlara devam etmesi nedeniyle hakem Kadir İlbeyli maçı durdurdu. 8 dakika duran karşılaşmada, seyircinin salondan çıkarılmasını isteyen hakem İlbeyli anons yaptırdı. Bu sırada sahaya pet şişeler atıldı. Bu anons üzerine emniyet güçleri, küfür eden 10 seyirciyi salondan dışarı çıkardı ve karşılaşma kaldığı yerden sürdü.



FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - GALATASARAY: 1



Salon: Burhan Felek 50. Yıl

Hakemler: Kadir İlbeyli , Temel Öneli



Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem , Seda , Anja , Eda , Oksana , Marina , (Koroenko , Necla )



Galatasaray: Ceren , Bahar , Oganna , Krsmanovic , Stacey , Melis , (Gizem , Dilara , Emel , Tuğçe , Neslihan )



Setler: 25-23, 25-17, 18-25, 25-21

Süre: 103 dakika (23, 22, 26, 32)