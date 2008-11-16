Derbi Fenerbahçe'nin



Fenerbahçe, Bayanlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 66-58 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.



Bayanlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nunda karşı karşıya geldi.



İlk 4 maçını kazanan Fenerbahçe, güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek yenilgiz liderliğini sürdürdü.



Seyircisi önünde maça iyi başlayan ilk 2.5 dakikayı 6-2 önde geçti. Sutton Brown ve Ajavon'un sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe, çeyreği 17-13 önde kapattı.



İkinci çeyrekte daha iyi hücum eden Fenerbahçe, skoru 28-22'ye getirerek farkı 6 sayıya çıkarttı. Mc Williams'ın sayılarına Esmeral ile cevap veren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 38-31 üstünlükle gitti.



Üçüncü çeyreğe hızlı başlayarak skoru 44-33'e getiren Fenerbahçe, farkı çift hanelere taşıdı. Farkı 18 sayıya kadar çıkartan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Augustus'la farkı eritmesine engel olamadı ve son çeyreğe 7 sayı avantajla başladı.



Son çeyrekte Galatasaray'ın skor üstünlüğünü ele geçirmesine izin vermeyen Fenerbahçe, Ajavon ve Esmeral'in basketleriyle oyunu kontrol etmeyi başararak son 30 saniyeye 64-58 önde girdi.



Bu noktada taraftarları sahaya yabancı maddeler atması üzerine hakemler soyunma odasına gitti ve oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Hakemlerin yeniden sahaya gemesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam ederken, Fenerbahçe maçı 66-58'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'de Ajavon ve Esmeray 17 sayı – 5 asistle karşılaşmayı tamamlayarak galibiyette büyük pay sahibi olurken, Sutton Brown 11 sayı – 4 ribauntla, Nevriye 12 sayı – 7 ribaunt – 3 asistle katkı yaptı.



Galatasaray'da ise Augustus'un 19 sayı – 2 ribaunt – 2 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.



GALATASARAY: 58 - FENERBAHÇE: 66

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Rüştü Nuran xx, Turgut Işık xx

Galatasaray: Işıl xx 8, Esra xx 10, Augustus xxx 19, Williams xx 8, Kress x 2, Tuğba xx 5, Yasemin x 6, Korel x, Bahar x, Kübra x

Fenerbahçe: Ajavon xxx 17, Esmeral xxx 17, Powell xx 6, Nevriye xxx 12, Sutton Brown xxx 11, Gomis x 3, Nevlin x

1. Periyot: 13-17

Devre: 31-38

3. Periyot: 48-55

5 faulle çıkan: 39.42 Kress (Galatasaray)