Derbi F.Bahçe'nin işi



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de ezeli rakipleriyle son yıllarda yaptığı derbilerde galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. Galatasaray ile yaptığı son 8 lig maçından 7'sini kazanıp, sadece 1'ini yitiren 'Sarı kanaryalar', Beşiktaş'a karşı ise son 6 lig maçından 4'ünü galip bitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbi maç öncesi, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyete ihtiyacı bulunan Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig derbilerinde büyük üstünlüğü göze çarpıyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ile yaptığı son 8 lig maçından 7'sini kazanıp, 1'ini yitirirken, Beşiktaş ile karşılaştığı son 6 lig derbisinden 4'ünü galip bitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



Ezeli rakipleri ile yaptığı son 14 lig maçında sadece 1 kez yenilen, 11'ini kazanan, 2'sinde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 25 kez havalandırıp, kalesinde sadece 9 gol gördü.



FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Turkcell Süper Lig'de yapılan ve sarı-lacivertlilerin yenilgi almadığı son 6 maç şöyle:



Tarih Stat Sonuç (FB-BJK)



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18.09.2005 BJK İnönü 2 - 1



26.02.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 2



19.11.2006 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 0



05.05.2007 BJK İnönü 1 - 0



03.11.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1



29.03.2008 BJK İnönü 2 - 1





FENERBAHÇE-GALATASARAY



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve sarı-lacivertlilerin sadece tek yenilgi aldığı son 8 lig maçı şöyle:



Tarih Stat Sonuç (FB-GS)



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22.05.2005 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 0



27.11.2005 Ali Sami Yen 1 - 0



22.04.2006 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 0



03.12.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1



19.05.2007 Ali Sami Yen 2 - 1



08.12.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 0



27.04.2008 Ali Sami Yen 0 - 1



09.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 1







FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ SON 10 MAÇTA KANARYA ÜSTÜN



Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbi maç öncesi ezeli rakiplerin aralarında oynadıkları son 10 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Ezeli rakiplerin 6'sı lig, 3'ü Fortis Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 10 randevusunda Fenerbahçe 5, Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.



4'ü FB Şükrü Saracoğlu, 4'ü BJK İnönü, birer tanesi de İzmir Atatürk ve Köln Rhein Energie Stadı'nda olmak üzere yapılan son 10 maçta Fenerbahçe toplam 14, Beşiktaş ise 11 gol attı.



Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 5 maçta da galip gelemezken, son 4'ünü ise yitirdi.



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Organizasyon Stat (BJK-FB)



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18.09.2005 Lig BJK İnönü 1 - 2



26.02.2006 Lig FB Şükrü Saracoğlu 2 - 2



03.05.2006 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 3 - 2



19.11.2006 Lig FB Şükrü Saracoğlu 0 - 0



11.04.2007 Türkiye Kupası BJK İnönü 1 - 0



26.04.2007 Türkiye Kupası FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1



05.05.2007 Lig BJK İnönü 0 - 1



05.08.2007 TFF Süper Kupası Köln Rhein Energie 1 - 2



03.11.2007 Lig FB Şükrü Saracoğlu 1 - 2



