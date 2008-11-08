Derbi Efes Pilsen'in



Efes Pilsen, Beko Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Cola Turka'yı 71-53 mağlup etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Efes Pilsen, mücadele boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. 3. dakikada 5-0 öne geçen lacivert-beyazlı takım, rakibinin hücumlarını sert savunmasıyla geçiştirdi. Smith ile skor bulan Efes Pilsen, 6. dakikada 12-3'lik üstünlük yakaladı. Beşiktaş Cola Turka, Muratcan ve Faison ile farkı kapamaya çalıştıysa da ilk periyot 14-9 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.



2. periyota 7-0'lık seriyle başlayan Efes Pilsen, 13. dakikada farkı 12 sayıya (21-9) çıkardı. Bu dakikalarda siyah-beyazlı takım yaptığı hücumlardan boş dönerken, savunmada da rakibini durduramadı. Lacivert-beyazlılar, pota altında Kaya ve Shumpert ile skorer oyununu sürdürerek, ilk yarıyı 31-18 önde kapadı.



Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Cola Turka, Austin, Efes Pilsen de Kerem ile skor buldu ve 25. dakika içinde evsahibi takım üstünlüğünü (37-24) sürdürdü. Pota altında ve dış atışlarda başarılı bir performans sergileyen Efes Pilsen, periyotun son dakikasında farkı 19 sayıya (50-31) çıkarırken, 3. periyotu da 52-37 önde geçti.



Son periyota daha etkili başlayan Beşiktaş Cola Turka, Chatman, Mehmet ve Austin ile skor bularak 36. dakikada farkı 9 sayıya (58-49) indirdi. Ancak Efes Pilsen, dış atışlarda Shumpert ve Smith ve pota altında Kaya ile rakibine karşılık vererek farkın kapanmasını engelledi ve baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 71-53 kazandı.



Efes Pilsen'de Smith, 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, lacivert-beyazlı takım ribauntlarda da rakibine 48-38 üstünlük sağladı.





EFES PİLSEN: 71 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 53



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Engin Kennerman xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx, Kaan Büyükçil xxx



Efes Pilsen: Vujaniç xx 4, Sinan x, Smith xxxx 19, Kakiouzis xx 4, Kerem xxx 11, Engin xx 5, Shumpert xxx 10, Thornton x, Kaya xxx 15, Cenk x 3



Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 13, Muratcan xx 7, Haluk x 2, Adem x 2, Austin xx 7, Faison x 5, Mehmet x 4, Ömer x 3, Cevher x 3, Butler x 7



1. Periyot: 14-9



Devre: 31-18 (Efes Pilsen lehine)



3. Periyot: 52-37



