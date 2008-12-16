Derbi Cüneyt Çakır'ın



Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.





Turkcell Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.



Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Aralık Pazar günü yapılacak derbi maçı, Cüneyt Çakır yönetecek.



Turkcell Süper Lig'in 16. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:



19 Aralık Cuma

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu

20 Aralık Cumartesi

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kocaelispor: Yunus Yıldırım

14.00 Hacettepe-Kayserispor: İlker Meral

19.00 Trabzonspor-Eskişehirspor: Fırat Aydınus

21 Aralık Pazar

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

14.00 Denizlispor-Ankaragücü: Tolga Özkalfa

14.00 Gençlerbirliği-Sivasspor: Hüseyin Göçek

15.00 Gaziantepspor-Bursaspor: Özgüç Türkalp

14.00 Antalyaspor-Ankaraspor: Deniz Çoban



ÇAKIR'IN 6. DERBİSİ



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Aralık Pazar günü İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbi maçını yönetmekle görevlendirilen Cüneyt Çakır, kariyerinde 6. kez derbi maçına çıkacak.



2001-2002 sezonundan itibaren Turkcell Süper Lig'de maç yöneten Cüneyt Çakır, daha önce 2 kez ligde Galatasaray-Beşiktaş derbisi yönetti ve bu maçların 2'sini de Galatasaray kazandı.



İstanbul bölgesi FIFA kokartlı hakemi olan 33 yaşındaki sigortacı Çakır, kariyerindeki ilk derbi maçına da 2005-2006 sezonunun ilk yarısındaki Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde çıktı ve o maçı Galatasaray evinde 3-2 kazandı. 2006-2007 sezonunun ilk yarısında yine Ali Sami Yen Stadı'nda iki takım arasında yapılan, Çakır'ın yönettiği maçta, sarı-kırmızılı ekip bu kez 1-0 galip geldi.



Genç hakem, bu 2 derbinin yanı sıra 2005-2006 sezonunda Fortis Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1, aynı sezon ligde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 4-0, geçen sezon ise Fortis Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi maçlarda da düdük çaldı.



Çakır, şu ana dek lig ve kupada Beşiktaş'ın 6, Galatasaray'ın ise 7 maçını yönetti. Çakır'ın yönettiği maçlarda Beşiktaş, 3'er galibiyet ve yenilgi alırken, 11 gol attı, 10 gol yedi. Galatasaray ise Çakır ile 5 maçta galip geldi, 2 kez de yenildi. Sarı-kırmızılıların bu maçlarda attıkları 12 gole rakipleri 10 golle karşılık verdi.



Bu sezon Fırat Aydınus ile birlikte en fazla maç yöneten hakem olan ve hafta sonunda 10. maçına çıkacak olan Çakır'ın yönettiği 9 lig maçında 23 gol atıldı. En fazla kırmızı kart gösteren hakem olan Çakır, şu ana dek tam 9 kez kırmızı kartını kullanırken, 40 sarı kart gösterdi, 3 de penaltıya hükmetti.

