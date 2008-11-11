Derbi cumartesi

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde (TBBL) 5. hafta maçlarının programı belli olurken, iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe 15 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.



TBBL'de 5. haftanın programı şöyle:





15 Kasım Cumartesi:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bahçeşehir Burhaniye Belediyesi (Edip Buran)

15.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ayhan Şahenk)



16 Kasım Pazar:

14.00 Botaş Spor-Beşiktaş Cola Turka (Menderes)

14.00 Samsun Basketbol-Tarsus Belediyesi (Yaşar Doğu)

16.00 Panküp TED Kayseri Koleji-Çankaya Üniversitesi (Kayseri Atatürk)



