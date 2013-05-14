Derbi cinayetinin zanlısı yakalandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından evine dönerken bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından evine dönen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Yusuf O.'yu (20) Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakaladı. Şüphelinin memleketi Bingöl'e gitmek isterken yakalandığı belirtildi.

Açıklamayı yapan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, maktul Yıldırım ile şüphelinin birbirini tanımadığını, cinayetin takım rekabeti nedeniyle işlendiğini ifade etti.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan Çapkın, öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın cinayet zanlısının yakalanması için polisin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

'Fotoğrafı sokak sokak gezdirdik'

Güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın nerelerde olabileceğini tespit ettiklerini ifade eden Çapkın, şunları kaydetti:

"O fotoğrafı sokak sokak gezdirerek sorduk. Ve arkadaşlarımız sonunda tespit etti. O kişinin şehirden çıktığını ve Bingöl'e doğru gitmekte olduğunu tespit ettik. Şüpheli Mucur'da bu gece yakalandı ve İstanbul'a getirilecek. O da 20 yaşında, 3 sabıkası olan birisi. Bizim için zor bir cinayetti. Arkadaşlarımız büyük gayret sarf ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Çapkın, Yıldırım'ın ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileyerek, "Üzücü bir olaydı. Yakalanması bizi bir nebze de olsa rahatlattı diyebiliriz" diye konuştu.