Derbi Bünyamin Gezer'in



Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Bünyamin Gezer yönetecek.





Turkcell Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak kritik derbinin hakemi belli oldu.



Futbol Federasyonu, geçen hafta yaşanan hakem spekülasyonlarının ardından, değişik bir uygulamaya giderek, haftanın hakemlerini pazar gününden açıkladı.



13. haftada ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Bünyamin Gezer atandı. 30 Kasım Cumartesi günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelede Bünyamin Gezer'in yardımcıları ise henüz açıklanmadı.



Kariyerinde sadece geçen sezon Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbiyi yöneten Bünyamin Gezer, en son Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Fortis Türkiye Kupası maçında görev almıştı.



Gezer ayrıca, bu sezon Beşiktaş'ın ligin ilk haftasında Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçı da yönetirken, Galatasaray-Trabzonspor ve Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında da düdük çaldı. Bünyamin Gezer ligde yönettiği 5 maçta 23 sarı kart gösterirken, Galatasaray-Trabzonspor maçında da Lincoln'e ikinci sarıdan kırmızı kart göstermişti.



Turkcell Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;



28 Kasım Cuma

20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Halis Özkahya



29 Kasım Cumartesi

14:00 Sivasspor - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

14:00 Ankaraspor - Ankaragücü: Hüseyin Göçek

14.00 Eskişehirspor - Denizlispor: Özgüç Türkalp

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Bünyamin Gezer



30 Kasım Pazar

14:00 Bursaspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

14.00 Kocaelispor - Konyaspor: Koray Gençerler

14:00 Gençlerbirliği - İstanbul B.B: Mustafa Kamil Abitoğlu

19:00 Galatasaray - Hacettepe Spor: Süleyman Abay

