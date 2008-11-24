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Spor

Derbi Bünyamin Gezer'in

Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Bünyamin Gezer yönetecek.

24 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Bünyamin Gezer yönetecek.


Turkcell Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak kritik derbinin hakemi belli oldu.

Futbol Federasyonu, geçen hafta yaşanan hakem spekülasyonlarının ardından, değişik bir uygulamaya giderek, haftanın hakemlerini pazar gününden açıkladı.

13. haftada ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Bünyamin Gezer atandı. 30 Kasım Cumartesi günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelede Bünyamin Gezer'in yardımcıları ise henüz açıklanmadı.

Kariyerinde sadece geçen sezon Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbiyi yöneten Bünyamin Gezer, en son Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Fortis Türkiye Kupası maçında görev almıştı.

Gezer ayrıca, bu sezon Beşiktaş'ın ligin ilk haftasında Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçı da yönetirken, Galatasaray-Trabzonspor ve Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında da düdük çaldı. Bünyamin Gezer ligde yönettiği 5 maçta 23 sarı kart gösterirken, Galatasaray-Trabzonspor maçında da Lincoln'e ikinci sarıdan kırmızı kart göstermişti.

Turkcell Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

28 Kasım Cuma
20.00 Kayserispor - Trabzonspor: Halis Özkahya

29 Kasım Cumartesi
14:00 Sivasspor - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
14:00 Ankaraspor - Ankaragücü: Hüseyin Göçek
14.00 Eskişehirspor - Denizlispor: Özgüç Türkalp
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Bünyamin Gezer

30 Kasım Pazar
14:00 Bursaspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
14.00 Kocaelispor - Konyaspor: Koray Gençerler
14:00 Gençlerbirliği - İstanbul B.B: Mustafa Kamil Abitoğlu
19:00 Galatasaray - Hacettepe Spor: Süleyman Abay

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