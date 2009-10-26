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Spor

Derbi bitti kavgalar bitmedi

26 Ekim 2009 03:32

Edirne'de, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbi maçının ardından iki takım taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçın 3-1 Fenerbahçe lehine bitmesinden sonra Sarı Lacivertli taraftarlar, sevinçle caddelere çıkarak araçlarla ve gruplar halinde tur atmaya başladı.

Fatih Mahallesi Baca mevkinde bir grup sarı lacivertli taraftarlar sevinç gösterileri yaparken, sarı kırmızılı Recep T. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep T, başına aldığı darbelerle yaralandı.

Recep T, olay yerine gelen 112 Acil Servis Sağlık Hizmetleri ekiplerince Selimiye Devlet Hastanesine kaldırılırken olaya karışan Fenerbahçeli taraftarlar kaçtı.

Polis, zanlıları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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