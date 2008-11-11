Derbi bitti geyikleri başladı

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti; Derbi 'geyikleri' konuşulmaya başlandı...
• Fenerbahçe 1’e 4 verdi
• Hatıralar sarmış 4 – 1 yanımı
• Galatasaray 21. yüzyılda Kadıköy’de galibiyet yüzü görmedi
• Emre Aşık Galatasaray’a gol attı ve gerçek Fenerli oldu
• Galatasaray camiasına verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
• Her sene böyle işkence yapılır mı? Galatasaray, Fenerbahçe’yi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne verse milyonlarca euro tazminat alır.
• Obama, Cimbom’a yardım et!
• Bu sefer 4’te kaldık, 6’lı yattı
• ‘Galatasaray’ ve ‘Kadıköy’ kelimeleri bir arada ise; ‘4 kez düşün 1 söyle’
• Hevesin kursakta kalması; Fenerbahçe: 4 – Galatasaray: 1
• Ben her kasımda 4 köşe olurum artık
• Her zaman her yerde ve de her Kasım’da
• Yoruma gerek yok. 10 sene oldu
• Neymiş? Galatasaray’ın görevi Fenerbahçe’ye moral vermekmiş
• Fenerbahçe oynasaydı 9 olacaktı
• Adnan Polat, Fenerbahçe yine 6 yapar diye 4’te Saracoğlu’nu terk etti
• Neymiş efendim bizden üç gömlek üstünlermiş. Bu iş böyle üç gömlek beş pantolonla olacak iş değil
• Kadıköy’de galibiyet gören Galatasaraylı parmak kaldırsın
• Derbide skor 4-1 olunca Galatasaraylılar stadı terk etmeye başladı. ‘Nereye daha karpuz kesecektik’
• Galatasaraylılar "ÇILDIR"dılar
• 9 Kasımda 5 gol eksik olarak Galatasaray'ı gönderdiğimizden dolayı bütün taraftarlardan özür dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü
• Flaş flaş flaş: Kadıköy'de 4.1 büyüklüğünde deprem
• Helal olsun Galatasaray'a futbol yerine voleybol oynadılar
• Keşke ligde tüm maçları Galatasaray'la oynasak. Puan kayıpsız şampiyon olup, tarihe geçeriz valla!
• KOD ADI : Aslan terbiyecisi
GÖREVİ: Galatasaray'ı farklı yenmek
• Yengeç dansını unutan Galatasaraylı arkadaşların anılarını canlandırdık...
• Az kalsın 9 Kasım'da 9 olacaktı
• Galatasaray'a Kasım ayında derbi oynamak iyi gelmiyor. Federasyon Fenerbahçe derbilerini başka aylara alsın.
• Tanınmamak için turuncu giymişler.... ama Fener yine tanıdı...