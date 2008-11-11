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Spor

Derbi bitti geyikleri başladı

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti; Derbi 'geyikleri' konuşulmaya başlandı...

11 Kasım 2008 02:00

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti; Derbi 'geyikleri' konuşulmaya başlandı...

• Fenerbahçe 1’e 4 verdi

• Hatıralar sarmış 4 – 1 yanımı

• Galatasaray 21. yüzyılda Kadıköy’de galibiyet yüzü görmedi

• Emre Aşık Galatasaray’a gol attı ve gerçek Fenerli oldu

• Galatasaray camiasına verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

• Her sene böyle işkence yapılır mı? Galatasaray, Fenerbahçe’yi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne verse milyonlarca euro tazminat alır.

• Obama, Cimbom’a yardım et!

• Bu sefer 4’te kaldık, 6’lı yattı

• ‘Galatasaray’ ve ‘Kadıköy’ kelimeleri bir arada ise; ‘4 kez düşün 1 söyle’

• Hevesin kursakta kalması; Fenerbahçe: 4 – Galatasaray: 1

• Ben her kasımda 4 köşe olurum artık

• Her zaman her yerde ve de her Kasım’da

• Yoruma gerek yok. 10 sene oldu

• Neymiş? Galatasaray’ın görevi Fenerbahçe’ye moral vermekmiş

• Fenerbahçe oynasaydı 9 olacaktı

• Adnan Polat, Fenerbahçe yine 6 yapar diye 4’te Saracoğlu’nu terk etti

• Neymiş efendim bizden üç gömlek üstünlermiş. Bu iş böyle üç gömlek beş pantolonla olacak iş değil

• Kadıköy’de galibiyet gören Galatasaraylı parmak kaldırsın

• Derbide skor 4-1 olunca Galatasaraylılar stadı terk etmeye başladı. ‘Nereye daha karpuz kesecektik’

• Galatasaraylılar "ÇILDIR"dılar

• 9 Kasımda 5 gol eksik olarak Galatasaray'ı gönderdiğimizden dolayı bütün taraftarlardan özür dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü

• Flaş flaş flaş: Kadıköy'de 4.1 büyüklüğünde deprem

• Helal olsun Galatasaray'a futbol yerine voleybol oynadılar

• Keşke ligde tüm maçları Galatasaray'la oynasak. Puan kayıpsız şampiyon olup, tarihe geçeriz valla!

• KOD ADI : Aslan terbiyecisi
GÖREVİ: Galatasaray'ı farklı yenmek

• Yengeç dansını unutan Galatasaraylı arkadaşların anılarını canlandırdık...

• Az kalsın 9 Kasım'da 9 olacaktı

• Galatasaray'a Kasım ayında derbi oynamak iyi gelmiyor. Federasyon Fenerbahçe derbilerini başka aylara alsın.

• Tanınmamak için turuncu giymişler.... ama Fener yine tanıdı...

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