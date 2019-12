Derbi bitti geyikleri başladı

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti; Derbi 'geyikleri' konuşulmaya başlandı...



• Fenerbahçe 1’e 4 verdi



• Hatıralar sarmış 4 – 1 yanımı



• Galatasaray 21. yüzyılda Kadıköy’de galibiyet yüzü görmedi



• Emre Aşık Galatasaray’a gol attı ve gerçek Fenerli oldu



• Galatasaray camiasına verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz



• Her sene böyle işkence yapılır mı? Galatasaray, Fenerbahçe’yi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne verse milyonlarca euro tazminat alır.



• Obama, Cimbom’a yardım et!



• Bu sefer 4’te kaldık, 6’lı yattı



• ‘Galatasaray’ ve ‘Kadıköy’ kelimeleri bir arada ise; ‘4 kez düşün 1 söyle’



• Hevesin kursakta kalması; Fenerbahçe: 4 – Galatasaray: 1



• Ben her kasımda 4 köşe olurum artık



• Her zaman her yerde ve de her Kasım’da



• Yoruma gerek yok. 10 sene oldu



• Neymiş? Galatasaray’ın görevi Fenerbahçe’ye moral vermekmiş



• Fenerbahçe oynasaydı 9 olacaktı



• Adnan Polat, Fenerbahçe yine 6 yapar diye 4’te Saracoğlu’nu terk etti



• Neymiş efendim bizden üç gömlek üstünlermiş. Bu iş böyle üç gömlek beş pantolonla olacak iş değil



• Kadıköy’de galibiyet gören Galatasaraylı parmak kaldırsın



• Derbide skor 4-1 olunca Galatasaraylılar stadı terk etmeye başladı. ‘Nereye daha karpuz kesecektik’



• Galatasaraylılar "ÇILDIR"dılar



• 9 Kasımda 5 gol eksik olarak Galatasaray'ı gönderdiğimizden dolayı bütün taraftarlardan özür dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü



• Flaş flaş flaş: Kadıköy'de 4.1 büyüklüğünde deprem



• Helal olsun Galatasaray'a futbol yerine voleybol oynadılar



• Keşke ligde tüm maçları Galatasaray'la oynasak. Puan kayıpsız şampiyon olup, tarihe geçeriz valla!



• KOD ADI : Aslan terbiyecisi

GÖREVİ: Galatasaray'ı farklı yenmek



• Yengeç dansını unutan Galatasaraylı arkadaşların anılarını canlandırdık...



• Az kalsın 9 Kasım'da 9 olacaktı



• Galatasaray'a Kasım ayında derbi oynamak iyi gelmiyor. Federasyon Fenerbahçe derbilerini başka aylara alsın.



• Tanınmamak için turuncu giymişler.... ama Fener yine tanıdı...