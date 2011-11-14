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Spor

Derbi biletleri yarın satışta İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 19:18

-Derbi biletleri yarın satışta İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, BJK Bonus Card sahipleri için yarın satışa sunulacak. BJK Bonus Card sahibi siyah-beyazlı taraftarlar, Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçın biletlerini Biletix satış stantları, Biletix çağrı merkezi ve www.biletix.com internet adresinden alabilecek. BJK Bonus Card'ı olmayan taraftarlar ise biletlerini, 17 Kasım Perşembe gününden itibaren Biletix'ten temin edebilecek. Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle: VIP Üst D: 400 TL VIP Üst B-E: 300 TL VIP Üst A-F: 250 TL VIP Alt C-D: 250 TL VIP Alt B-E: 175 TL VIP Alt A-F: 150 TL Numaralı Orta: 150 TL Numaralı Kenar: 125 TL Kapalı Üst: 110 TL Kapalı Alt: 90 TL Yeni Açık: 55 TL Eski Açık: 50 TL Rakip Takım (Eski Açık): 50 TL

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