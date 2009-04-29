Derbi biletleri satışta!



Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı. Biletix gişelerinden saat 10.00'dan itibaren satışa sunulan biletlere taraftarlar büyük ilgi gösterirken, gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Merter'deki Biletix gişelerinde sabah erken saatlerden itibaren sıraya giren siyah-beyazlı taraftarlar, bilet almak için uzun süre bekledi.



Karaborsacıların ön sıralarda yer aldıkları gözlenirken, bazı kişilerin de üst üste bir kaç kez bilet aldıkları görüldü. Arka sıralarda kalan taraftarlar ise bu durumdan şikayetçi oldu. Emniyet güçleri daha sonra karaborsacıları gişe etrafından uzaklaştırdı. Taraftarlar, özellikle 70 TL'lik eski ve yeni açık biletlerine ilgi gösterirken, bu biletlerin tükenmesi sorasında bazılarının sıradan çıktıkları izlendi.



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:



VIP Üst B-E: 750 TL

VIP Üst A-F: 450 TL

VIP Alt A-F: 375 TL

VIP Alt B-E: 400 TL

VIP Alt C-D: 450 TL

Numaralı orta: 375 TL

Numaralı kenar: 325 TL

Kapalı üst: 250 TL

Kapalı alt: 200 TL

Yeni açık: 70 TL

Eski açık: 70 TL

Rakip takım (Eski açık): 70 TL





