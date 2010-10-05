-DERBİ BİLETLERİ FENERBAHÇE TARAFTARI İÇİN SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak derbi mücadelesinin biletleri, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeleri ve Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri için satışa çıktı. Biletix'ten 11 Ekim Pazartesi gününe kadar kongre üyeleri ve taraftar kart sahiplerinin satın alabileceği derbi biletleri, 12 Ekim Salı gününden itibaren genel satışa sunulacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bilet fiyatları şöyle: Türk Telekom ve Migros kale arkası: 66 lira Fenerium üst H-I blok: 132 lira Fenerium üst C-D-F-G blok: 154 lira Fenerium alt G blok: 205 lira Fenerium alt B-F blok: 255 lira Fenerium alt C-E blok: 305 lira Fenerium alt D blok: 315 lira Sarı ve lacivert tribün: 160 lira