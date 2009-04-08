Derbi bileti izdihamı



Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Bilet kuyruğunda zaman zaman kavgaya varan tartışmalar yaşandı.



Turkcell Süper Lig'de 12 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.



Taraftarlar, Biletix'in internet üzerinden ve gişelerinden satışa çıkardığı derbi maç biletlerine büyük ilgi gösterirken, internet sitesi kilitlendi.



Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri saat 10.00'dan itibaren satışa çıkmasının ardından, yoğunluk nedeniyle kısa sürede Biletix'in internet sitesi kilitlenirken, kısa süre sonra da biletlerin tükendiği duyuruldu.



MERTER'DE KARABORSACI İZDİHAMI



Bilet almak isteyen taraftarlar, geceden itibaren gişelerde beklemeye başlarken, Biletix firmasının Merter'de bulunan gişesinde izdiham yaşandı.



Çok sayıda taraftarın kuyruk oluşturduğu gişede özellikle ön sıralara aradan girmek isteyen kişiler nedeniyle tartışmalar yaşanırken, güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.



Karaborsacı oldukları ileri sürülen bazı kişilerin ön sıraları kapatarak sürekli bilet almak istemesi, arka sıralarda bekleyenlerin tepkisine neden olurken, daha sonra duruma müdahale eden polis, ön sırada biriken kişileri uzaklaştırdı. Ön sıralardan uzaklaştırılan grubun, sivil polis olduğu sonradan öğrenilen bir kişiye saldırması üzerine ise güvenlik güçleri, bu kişileri güç kullanarak dağıttı.



Gişede bilet satışı yaklaşık 30 dakikada tamamlanırken, büyük bölümü bilet alamayan taraftarların, uzun süre gişeden ayrılmak istememeleri dikkat çekti.



Diğer yandan, bilet satışının tamamlanmasının ardından karaborsacıların hemen çalışmaya başlaması gözlerden kaçmazken, ön sıralardan fazla bilet alan bu kişiler, bilet alamayan taraftarlara gişe önünde hemen bilet satmaya çalışması dikkat çekti.